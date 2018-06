Voitsberger Gemeinderat für Fusionsgespräche

Der Gemeinderat von Voitsberg hat Donnerstagabend die ersten Weichen für eine Fusion mit Bärnbach gestellt. Es wurde ein einstimmiger Grundsatzbeschluss gefällt, dass mit Vertretern von Bärnbach Gespräche geführt werden.

In der Vorwoche teilten die beiden Bürgermeister von Voitsberg und Bärnbach mit, freiwillig fusionieren zu wollen. Bis Ende 2019 soll die fünftgrößte Stadt der Steiermark entstehen – mehr dazu in Voitsberg und Bärnbach planen Fusion (6.6.2018).

Bärnbach stimmt am 28. Juni ab

Die Voitsberger Gemeinderäte fällten Donnerstagabend den Grundsatzbeschluss, mit Vertretern von Bärnbach in Gespräche einzutreten. Bis auf die KPÖ-Gemeinderätin, die entschuldigt war, stimmten laut Bürgermeister Ernst Meixner (SPÖ) alle Gemeinderatsfraktionen dafür. Diese Fusion soll aber nicht ohne Bürgerbefragung passieren, so Meixner.

In einem nächsten Schritt wird Bärnbach am 28. Juni über die geplante Fusion mit Voitsberg abstimmen. Sollten auch die Bärnbacher dafür sein, dann würden Verhandlungsteams gebildet werden, so Meixner. Schritt für Schritt würde man dann weiterarbeiten und zuerst die Bevölkerung informieren, bevor es dann zur Bürgerbefragung kommt.

Links: