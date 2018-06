Zwei Einbrüche in Geschäftslokale in Graz

In Graz haben sich in der Nacht auf Samstag zwei Einbrüche in Geschäftslokale ereignet. In beiden Fällen fehlt von den Tätern jede Spur, die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusamenhang zwischen den Taten geben kann.

Der erste Einbruch fand schon in der Nacht auf Samstag im Grazer Bezirk Gries statt, der zweite Samstag in den frühen Morgenstunden im Bezirk Jakomini.

Über gekipptes Fenster

In der Nacht auf Samstag gelangten unbekante Täter über ein gekipptes Fenster in ein Geschäft in der Annenstraße ein. Die Täter erbeuteten Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe.

Zeuge verständigte Polizei

Mehrere unbekannte Täter brachen Samstagfrüh, über den Hintereingang in ein Geschäft in der Reitschulgasse ein. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die mutmaßlichen Täter flüchteten ohne Beute.

Die Tat ereignete sich gegen 02:00 Uhr. Bei den mutmaßlichen Einbrechern handelte es sich vermutlich um drei Männer und eine weibliche Person. Eine Fahndung verlief negativ. Möglicherweise bestehe ein Zusammenhang mit dem Einbruch in der Reitschulgasse, hieß es von der Polizei.