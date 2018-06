Kochgut löste Küchenbrand aus

In Graz ist Sonntagabend ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Laut Polizei dürfte ein Bewohner Kochgut auf dem Herd vergessen haben.

Zu dem Feuer kam es Sonntagabend gegen 21.30 Uhr im Bezirk Graz-Andritz. Der 50 Jahre alte Bewohner wollte Essen aufwärmen und vergaß dann offenbar darauf, teilte die Polizei mit.

Das Kochgut fing Feuer, der 50-Jährige bemerkte den Brand und löschte ihn noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit 23 Kräften, zwei Löschfahrzeugen und drei Sonderfahrzeugen im Einsatz. Der Bewohner wurde laut Polizei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Spital gebracht und stationär aufgenommen. Die Schadenshöhe muss erst ermittelt werden.

Hoher Sachschaden bei Brand einer Wirtschaftshalle

Zu einem Brand kam es am Sonntag auch im Bezirk Deutschlandsberg. In Petzelsdorf brach im Obergeschoß einer Wirtschaftshalle ein Brand aus. Hier fing ein gelagerter Siloballen aus unbekannter Ursache in Brand. Dabei wurden mehrere Geräte schwer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt, dürfte aber mehrere hundert Tausend Euro betragen. Verletzte gab es laut Polizei keine.