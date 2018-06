Pkw erfasste Mädchen: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall in Graz. Wie die Exekutive am Montag mitteilte wurde bereits am Dienstag, 12. Juni, eine 14 Jahre alte Schülerin von einem Auto erfasst.

Der Unfall passierte laut Polizei am 12. Juni gegen 18.00 Uhr. Die 14-Jährige war mit ihrer Schwester in der Neuholdaugasse unterwegs und wollte auf Höhe Hausnummer 68 den Schutzweg queren.

An Scheibenwischer festgehalten

In der Mitte der Fahrbahn hielten die Schwestern bei einer Verkehrsinsel an, da sich aus Richtung Süden ein Auto näherte. Der Fahrzeuglenker hielt an und die beiden Jugendlichen überquerten die Fahrbahn. Plötzlich beschleunigte das Fahrzeug wieder und kollidierte mit der 14-Jährigen. Ihre Schwester hatte bereits den Schutzweg überquert und befand sich schon wieder am Gehsteig. Die 14-Jährige hielt sich an einem Scheibenwischer des Fahrzeuges fest und fuhr auf der Motorhaube einige Meter weit mit. Danach bremste der Lenker und die Jugendliche viel auf die Fahrbahn.

Lenker beging Fahrerflucht

Erst nach Zurufen der Schwester stiegen der Lenker und seine beiden männlichen Mitfahrer aus dem Fahrzeug aus. Die Schwester wollte ein Foto des Autokennzeichens machen, sie scheiterte weil sich drei Männer laut Aussagen vor der Kennzeichentafel aufstellten. Der Lenker und seine Mitfahrer stiegen wieder ins Fahrzeug und begingen Fahrerflucht. Die 14-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es grau lackiert war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 059133/65 4110.