Unbekannte sprengten Geldautomaten

In Lang im Bezirk Leibnitz haben Unbekannte Mittwochfrüh versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Der Schaden ist enorm; die Täter mussten jedoch ohne Beute flüchten. Von ihnen fehlt jede Spur.

Der Bankomat stand im Eingangsbereich einer Supermarktfiliale in der Gemeinde Lang bei Lebring. Gegen 4.00 Uhr früh wurde in diesem Supermarkt Alarm ausgelöst: Die Täter waren offenbar gewaltsam in die Filiale eingedrungen, brachten einen Sprensatz am Geldautomaten an und zündeten ihn.

Enormer Schaden

Die Explosion sei zwar heftig gewesen, aber offenbar nicht stark genug - die Täter konnten nicht an das Bargeld gelangen und mussten ohne Beute die Flucht ergreifen. Der verursachte Sachschaden ist aber enorm.

Fahndung ergebnislos

Der Supermarkt musste am Mittwochvormittag geschlossen bleiben, der Vorplatz wurde abgesperrt, da er mit Glasscherben übersät war. Die Polizei hat sofort eine Fahndung nach den unbekannten Tätern eingeleitet - diese musste aber im Laufe des Tages ergebnislos abgebrochen werden. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.