Biker stürzt Hang hinunter - verletzt

Ein 25-jähriger Biker aus Wien ist am Donnerstag auf der B20 am Josefsberg nahe Mariazell von der Straße abgekommen. Er stürzte mehrere Meter einen Abhang hinunter und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Der Motorradlenker war gegen 12.30 Uhr auf der B20 am Josefsberg in Richtung Mariazell unterwegs. In einer Linkskurve kam der 25-Jährige von der Straße ab, schlitterte über eine Wiese und in Folge mehrere Meter einen Abhang hinunter, wo er bewusstlos liegen blieb.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag/Sonnberger R.

Begleiter setzte Notruf ab

Sein Begleiter alarmierte sofort die Einsatzkräfte, die nach kurzer Zeit eintrafen und die Erstversorgung durchführten. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde der Wiener in das Landesklinikum Lilienfeld (NÖ) eingeliefert.