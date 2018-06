Badegast und Bademeister retteten 72-Jährigen

In einem Schwimmbad in St. Stefan im Rosental im Bezirk Südoststeiermark sind am Donnerstag ein Badegast und ein Bademeister zu Lebensrettern geworden. Ein 72-Jähriger dürfte beim Schwimmen einen Herzinfarkt erlitten haben.

Gegen 12.15 Uhr schwamm der 72-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark alleine im Freibecken eines Schwimmbades, als er plötzlich einen Herzinfarkt erlitten haben dürfte.

Badegast bemerkte Körper am Grund des Beckens

Ein 35-jähriger Badegast nahm den reglosen Körper am Grund des Beckens wahr und verständigte sofort den Bademeister. Dieser barg den 72-Jährigen sofort aus dem Becken.

Wiederbelebung erfolgreich

Durch die sofort eingeleitete Reanimation gelang den beiden Männern eine Wiederbelebung des Pensionisten. Der 72-Jährige wurde dann von den alarmierten Ärzten weiter medizinisch versorgt und im Anschluss auf die Intensivstation des LKH Feldbach eingeliefert. Sein Zustand ist derzeit stabil.