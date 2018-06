Diebe flüchteten mit 130 Stangen Zigaretten

Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte beim Einbruch in eine Trafik in Sankt Gallen im Bezirk Liezen erbeutet: Neben Bargeld und Feuerzeugen stahlen sie 130 Stangen Zigaretten.

Zu dem Einbruch dürfte es laut einer Aussendung der Polizei zwischen Sonntagvormittag, gegen 10.00 Uhr, und Montagfrüh um 6.45 Uhr gekommen sein: Bislang unbekannte Täter brachen die Eingangstür des Geschäfts in St. Gallen auf und gelangten so in die Trafik.

Mehrere tausend Euro Schaden

Aus dem Verkaufsraum stahlen die Einbrecher etwa 130 Stangen Zigaretten verschiedener Marken, zwölf Feuerzeuge und Bargeld. Der Schaden für das Geschäft beträgt mehrere tausend Euro.