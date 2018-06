Grazer Gastro-Unternehmen vor Insolvenz

Das Grazer Gastronomieunternehmen Revita, das u.a. ein gleichnamiges Bistro und den Buschenschank Skoff betreibt, steht laut Kreditschützern vor der Insolvenz. 41 Gläubiger und 26 Arbeitnehmer sind betroffen.

Aktiva von 350.000 Euro stehen Passiva von circa 1,01 Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen soll jedoch fortgeführt werden: Am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz wurde der Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, so Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform. Den 41 Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.

26 Arbeitnehmer betroffen

1991 wurde die „REVITA Gastronomie GmbH“ gegründet. Neben dem Buschenschank „SKOFF ORIGINAL – Walter Skoff“ in Gamlitz betreibt sie auch das Restaurant REVITA bistro in Graz und hat die gastronomische Betreuung des Grazer Congresses inne.

Die Ursachen für die Insolvenz sollen im stärkeren Wettbewerb durch eine wachsende Anzahl an Mitbewerbern im Cateringbereich sowie dem Wegfall der Betreuung des Grazer Casinos liegen. 26 Arbeitnehmer sind betroffen.