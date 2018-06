Zentralmatura: Steirer im Mittelfeld

Die Zentralmatura sorgt auch im vierten Jahr nach der Einführung noch für Diskussionsstoff. Heuer war vor allem die schriftliche Mathematik-Matura ein Problem - in den restlichen Hauptfächern fielen die Noten durchschnittlich aus.

„Gut“ in Englisch und „Befriedigend“ in Deutsch und Mathematik - so sieht das durchschnittliche Zeugnis eines steirischen AHS-Maturanten in den drei „Hauptgegenständen“ aus. Besonders viel Aufregung gab es heuer nach der schriftlichen Mathematik-Matura - hier schrieben 22 Prozent der steirischen AHS-Maturanten zunächst ein „Nicht genügend“. Mit diesen Ergebnissen waren die Steirer genau im österreichischen Durchschnitt.

Ausbesserung durch Kompensationsprüfung

Die Chance, sich das „Nicht genügend“ bei der mündlichen Kompensationsprüfung auszubessern wurde vom überwiegenden Teil der Maturanten genutzt - so kam es dazu, dass am Ende nur noch 7,1 Prozent der steirischen AHS-Maturanten bei der Mathematik-Matura durchfielen.

Steirische AHS-Maturanten gut in Deutsch

Die Ergebnisse der Deutsch-Matura in den steirischen AHS stechen besonders hervor - in keinem anderen Bundesland gab es nämlich so viele „Sehr gut“ und so wenige „Nicht genügend“. Während fast ein Viertel der steirischen AHS-Maturanten in Deutsch die beste Note bekommen haben, sind nur 0,2 Prozent an der Deutsch-Matura gescheitert.

BHS und Gymnasiale Oberstufe schlechter

Schlechtere Ergebnisse als in den AHS bringt die Zentralmatura in den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS). Diese österreichweite Tendenz zeigt sich auch in der Steiermark.Zudem fällt die Matura in den AHS-Schulen tendenziell deutlich schlechter aus, die als Oberstufenform geführt werden. Diese Schulform wird, so das Bildungsministerium, vorzugsweise von Abgängern der Neuen Mittelschule besucht - hier zeigen sich über Jahre hinweg schwächere Ergebnisse als in der AHS-Langform.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren, schnitten die jungen Frauen in Mathematik deutlich schwächer ab als ihre männlichen Alterskollegen. In Englisch und Deutsch sind dafür die Frauen das stärkere Geschlecht. Detailergebnisse zu den einzelnen Schulen werden vom Bildungsministerium nicht veröffentlicht.

