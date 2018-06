Grazer versteckte Waffen und Cannabispflanzen

Ein Disput zwischen einer Frau und ihrem Bekannten in Graz hat am Samstag zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Beamten fanden dann in der Wohnung des Mannes Waffen und Cannabispflanzen in einem umgebauten Kasten.

Die 36-jährige Frau erschien am Samstag um 7.00 Uhr bei der Polizei und gab an, dass sie bei ihrem 38-jährigen Bekannten geschlafen habe und dieser sie nun nicht mehr in seine Wohnung lasse, obwohl sich ihre Sachen dort befinden würden. Außerdem, so gab die Frau an, habe der Mann eine Pistole in der Wohnung.

Aufrechtes Waffenverbot

Bei der Wohnung des 38-Jährigen in der Keplerstraße angekommen, stellten die Beamten fest, dass gegen diesen ein aufrechtes behördliches Waffenverbot besteht.

Bei einer freiwilligen Nachschau fanden sie eine Schreckschusspistole samt Munition, ein Elektroschockgerät, ein Klappmesser und fünf Cannabispflanzen in einem umgebauten Kleiderschrank. Die Beamten stellten alles sicher. Der 38-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.