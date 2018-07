Wanderin 250 Meter abgestürzt: tot

Eine 45-jährige Tschechin ist am Sonntag bei einer Wandertour am Dachstein in Liezen tödlich verunglückt: Die Frau war in der Nähe der Dachsteinsüdwandbahn 250 Meter in die Tiefe gestürzt.

Gegen 10.45 Uhr war sie gemeinsam mit einer Wandergruppe aus Tschechien in Richtung Hunerscharte gewandert. Auf über 2.000 Metern musste die Gruppe ein Schneefeld passieren - weil das Sicherungsseil im Schnee verborgen war, querte sie das Feld ungesichert.

Auf Schneefeld ausgerutscht

Als die 45-Jährige als Dritte der Gruppe den Spuren der Vorsteiger folgte, rutsche sie auf dem Schneefeld aus und stürzte circa 250 Meter tief ab. Sofort setzten die Begleiter einen Notruf ab. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte jedoch nur mehr den Tod der Frau feststellen.