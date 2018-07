Diebinnen flüchteten mit vollem Einkaufswagen

Einen Schaden von mehreren tausend Euro sollen drei Rumäninnen in Graz verursacht haben: Als sie am Wochenende versuchten, mit einem vollen Einkaufswagen aus einem Geschäft zu fliehen, wurden sie von der Polizei gefasst.

Am Samstagnachmittag hatten die drei Frauen - 19, 20 und 29 Jahre alt - einen Fernseher und weitere Elektrogeräte in einen Einkaufswagen geschafft. Mit dem vollen Wagen wollten sie das Geschäft verlassen, wurden dabei jedoch von einem Detektiv beobachtet und aufgehalten.

Schaden von mehreren tausend Euro

Nach weiteren Ermittlungen wurden der 20-Jährigen und der 29-Jährigen laut Polizei ein weiterer Diebstahl und ein versuchter Diebstahl am 16. Juni 2018 in zwei Einkaufsmärkten in Graz nachgewiesen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die 20-Jährige und die 29-Jährige wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, die 19-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.