Dieb griff Radbesitzer an: In Ungarn verhaftet

Die Polizei hat jetzt einen Ungarn gefasst, der im April in Feldbach im Bezirk Südoststeirmark Räder aus dem Keller eines Hauses gestohlen und dabei einen Mann verletzt hatte. Gegen den Ungarn gab es einen internationalen Haftbefehl.

Der 31-Jährige dürfte Laut Polizei am 11. April mit weiteren bisher unbekannten Komplizen gegen 03:45 Uhr in ein Mehrparteienhaus in Feldbach eingebrochen haben. Dort machten sich die mutmaßlichen Täter daran, zwei hochwertige Fahrräder und teures Zubehör zu stehlen.

Radbesitzer wurde verletzt

Der 53-jährige Besitzer der Fahrräder, der in seiner Wohnung war, hörte verdächtige Geräusche. Er schaute nach und traf er auf einen der Täter, der ihm einen Stoß versetzte und ihn gegen eine Wand drückte. Der 53-Jährige erlitt dabei eine leichte Kopfverletzung, nahm aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Grenzsoldaten beid er Flucht ignoriert

Die Einbrecher konnten mit dem Diebesgut vom Tatort flüchten. Sie dürften gegen 5:00 Uhr in Neumarkt im Burgenland Anhaltezeichen von Soldaten der Grenzsicherung ignoriert haben und mit ihrem Fahrzeug nach Ungarn geflüchtet sein.

Nach Österreich ausgeliefert

Polizisten der Polizeiinspektion Feldbach forschten den mutmaßlichen Täter nun aus. Der 31-Jährige wurde in Ungarn aufgrund eines international bestehenden Haftbefehls festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.