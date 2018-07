Asylstreit-Einigung mit Folgen für die Steiermark

Die Einigung im deutschen Asylstreit könnte Folgen für die Steiermark haben. Die Bundesregierung kündigte Maßnahmen zum Schutz der Südgrenze an. LH Schützenhöfer sagte, man solle vorbereitet sein, aber „kein Öl ins Feuer gießen“.

Mit einer Einigung auf „Transitzonen“ an der Grenze zu Österreich haben CDU und CSU ihren erbitterten Streit über die deutsche Asylpolitik am Montag vorerst beigelegt. Offen ist, ob die SPD das von der Union Vereinbarte mitträgt - mehr dazu in Asylkompromiss beschäftigt Österreich und in Asyleinigung CDU - CSU: SPD ortet „ungedeckte Schecks“.

Österreichs Position noch unklar

Nach dem deutschen Asylkompromiss gibt es noch keine Klarheit darüber, ob sich Österreich diesem fügen wird. Die österreichische Regierung reagierte in einer schriftlichen Stellungnahme kritisch auf den Unions-Kompromiss, der eine Zurückweisung von aus Österreich kommenden Asylbewerbern vorsieht. Und die österreichische Bundesregierung hat am Dienstag in der Früh aber Maßnahmen zum Schutz seiner Südgrenze angekündigt.

Verweise auf laufende Gespräche

Derzeit liefen politische Gespräche, genaue Auskunft, wie ein möglicher verstärkter Grenzschutz aussehen könne, gäbe es derzeit aber keine, sagte Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums: „Seitens des Innenministeriums werden verschiedene Szenarien derzeit geprüft, sprich, was wäre wenn-Fälle, sodass man dann auch im Ernstfall vorbereitet ist. Wie diese konkret aussehen, möchte ich derzeit nicht kommentieren, da diese sich in Ausarbeitung befinden.“

Zugeknöpft gab man sich derzeit auch bei der Landespolizeidirektion Steiermark, wo ja die Grenzschutztruppe Puma angesiedelt ist, auch hier verwies man auf das Innenminsterium.

Schützenhöfer: „Kein Öl ins Feuer gießen“

Zu Wort meldete sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Er sagte, er sei mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in Kontakt und dieser führe laufend Gespräche mit Vertretern Deutschlands. Und Schützenhöfer weiter: „Jetzt ist zu klären, welche nationalen Maßnahmen Deutschland tatsächlich ergreift. Parallel dazu bereitet Österreich den verstärkten Schutz der Grenzen vor. Dies betrifft auch Spielfeld und Bad Radkersburg. Wir dürfen jetzt kein Öl ins Feuer gießen, aber Österreich muss auf jede Eventualität zum Schutz der Bürgerinnen und der Bürger und des Landes vorbereitet sein.“