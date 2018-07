ÖBB Bahnhof in Wartberg wird erneuert

Der ÖBB Bahnhof Wartberg im Mürztal wird erneuert - die bestehende Eisbahnkreuzung soll durch eine Überfahrtsbrücke ersetzt werden. Am Montag wurde die Bevölkerung in St. Barbara im Mürztal über die genauen Pläne informiert.

Ab 2020 werden laut den ÖBB der Bahnhof, Schienen und Oberleitungen in Wartberg erneuert. Am Montagabend fand daher eine Informationsveranstaltung statt, wo die Bevölkerung über die Ausbaupläne für den neuen Bahnhof von Wartberg informiert wurden.

Fokus auf gute Anbindung und Sicherheit

Das Herzstück des mehrjährigen Projekts, ist die Überfahrtsbrücke über die Gleise im Bereich des Bahnhofs. Von dieser Brücke aus sollen die Bahnsteige über Aufzüge barrierefrei zugänglich gemacht werden. "Damit wird nicht nur der Bahnhof einfacher zugänglich sein, sondern auch die Sicherheit für alle wesentlich erhöht“, so Projektleiter Oskar Obermeier.

Auch ein neuer Inselbahnsteig soll errichtet werden - dieser soll 55 Zentimeter hoch werden und ein schwellenfreies Einsteigen in die Züge ermöglichen. Erneuert werden auch die Bahnsteigbeleuchtungen sowie Kunden-Informationssysteme. Für sehbehinderte Personen soll ein ertastbares Leitsystem am neuen Bahnsteig angebracht werden. Auch eine optimale Anbindung an die Stadtbusse sowie eine neue Park & Ride Anlage ist geplant.

ÖBB

Aufwertung durch geplante Südstrecke

„Es freut mich sehr, dass der Wartberger Bahnhof modernisiert und barrierefrei zugänglich gemacht wird, es durch die Überführung eine Erhöhung der Sicherheit geben wird und dass es endlich zum Bau der Lärmschutzwände kommen wird“, so der Bürgermeister von St. Barbara im Mürztal Jochen Jance zum Projekt.

45 Millionen Euro werden von den ÖBB investiert. Durch die Fertigstellung der Südstrecke rechne man mit einer zusätzlichen Aufwertung. Die Fahrzeit zwischen Wartberg und Wien betrage nach Fertigstellung des Semmeringbasistunnels mit einmal Umsteigen nur noch rund eine Stunde - derzeit fährt man 2,5 Stunden.

