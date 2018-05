„Steiermark heute“: 30 Jahre bestens informiert

Vor 30 Jahren ist „Steiermark heute“ erstmals ausgestrahlt worden. Zum Jubiläum gab es am Freitag im ORF-Landesstudio in Graz ein volles Haus und viel Rummel - bei einer großen Show mit Rückschauen, Stargästen und Musik.

Am 2. Mai 1988 um 18.30 Uhr ging „Steiermark heute“ erstmals auf Sendung. Seither gab es immer wieder wichtige Veränderungen: Ab Februar 1989 etwa wurde um 19.00 Uhr ausgestrahlt, seit September 1999 gibt es „Steiermark heute“ auch am Wochenende, und heute, 30 Jahre später, ist die Sendung aus den steirischen Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken.

Bis zu 200.000 Steirer sehen jeden Tag „Steiermark heute“ - und einige von ihnen haben verraten, warum ihnen die Sendung in all den Jahren so sehr ans Herz gewachsen ist.

Was die Steirer bewegt - seit 30 Jahren

In der großen Geburtstagsshow gab es ein buntes, unterhaltsames und stimmungsvolles Programm mit prominenten Gästen, viel Musik und spannenden Zeitreisen. So wurde auf die Höhepunkte und Top-Storys aus drei Jahrzehnten Fernsehberichterstattung zurückgeblickt und gezeigt, wie sich die erfolgreichste Informationssendung des ORF Steiermark seit dem Beginn im Jahr 1988 verändert hat.

„Steiermark heute“ im Wandel der Zeit Seit 30 Jahren gibt es „Steiermark heute“ - und die Sendung hat sich in dieser Zeit immer wieder verändert.

Das passierte in Politik und Chronik Die Berichterstattung über Politik und Chronik stand von Anfang an im Mittelpunkt von „Steiermark heute“.

Das passierte in Sport, Kultur und Religion Aber auch Sport, Kultur und Religion fanden in den letzten 30 Jahren ihren Platz in der Sendung.

Fast 1.000 Mal Kulinarium Die älteste Rubrik ist das Kulinarium: Seit 19 Jahren - oder bislang 963 Folgen - blickt Reinhart Grundner in die Töpfe der steirischen Köche.

Wie wird das Wetter? Seit 30 Jahren ist die Frage nach dem Wetter in der Steiermark untrennbar mit Robert Sturmer und Paul Prattes verbunden.

Wie sich der Redaktionsalltag heute gestaltet, verrät ein Blick hinter die Kulissen des „Steiermark heute“-Studios, und natürlich gab es in den letzten 30 Jahren auch das eine oder andere „Hoppala“.

Wie entsteht „Steiermark heute“? „Steiermark heute“ ist eine aktuelle Sendung - sie entsteht im Laufe des Sendetages: Das beginnt bei der Themenauswahl und geht bis zur Präsentation.

Die Gesichter hinter der Kamera Keine „Steiermark heute“-Sendung könnte entstehen ohne das Team aus Redaktion und Technik hinter der Kamera.

30 Jahre in Bildern Bilder sagen oft mehr als 1.000 Worte - das gilt auch für 30 Jahre „Steiermark heute“ (ohne Ton).

Hoppalas Schließlich kann in 30 Jahren natürlich auch viel passieren - und so gab es immer wieder das eine oder andere Hoppala.

Große und prominente Gratulantenschar

Bei der großen Gala begrüßten die vier „Steiermark heute“-Moderatoren Renate Rosbaud, Petra Rudolf, Franz Neger und Thomas Weber prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur - etwa Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP), Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), sein Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) oder auch ÖFB-Teamchef Franko Foda, „Streif“-Abfahrtssieger Hans Knauß, Opus, Schiffkowitz und die Stoakogler.

Die Sendung zum Nachsehen in der tvthek.ORF.at

Mit dabei waren aber auch ehemalige Intendanten und Chefredakteure des Landesstudios und die Moderatorinnen und Moderatoren der ersten Stunde wie Christine Brunnsteiner, Astrid Harz, Franz Klinger, Helma Poschner, Robert Seeger, Elisabeth Vogel oder auch Günther Bauer.

30 Jahre „Steiermark heute“ 9.649 Sendungen

ca. 210.000 Sendeminuten (entspricht etwa 146 Tagen)

ca. 71.650 Beiträge

Bestens informiert

In „Steiermark heute“ erfahren sie seit 30 Jahren alles, was in der Steiermark passiert. Reporter und Kameraleute sind jeden Tag unterwegs, um aus erster Hand über das zu informieren, was die Steiermark bewegt: Politik, Chronik, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft, Kultur bis hin zum Wetter. Und diese Mischung kommt gut an: Rund 160.000 Zuseher informieren sich täglich mit „Steiermark heute“, der steirischen „Zeit im Bild“ - das bedeutet Spitzenmarktanteile von über 50 Prozent - mehr dazu in Bestens informiert mit „Steiermark heute“.

Das „Herzstück der Informations-Steiermark“

„Die Informationsflut der modernen Welt braucht Orientierungs- und Ankerpunkte. Seit 30 Jahren ist ‚Steiermark heute‘ ein solcher Orientierungsanker, ist das Herzstück der Informations-Steiermark, das die unterschiedlichsten Lebenswelten vereint und stets die Menschen und alles, was die Steirer bewegt, in den Mittelpunkt stellt“, sagt ORF Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler.

„Bundesland heute“ (von Vorarlberg bis ins Burgenland) ist die erfolgreichste Nachrichtensendung des ORF - dazu gratuliert auch Generaldirektor Alexander Wrabetz.

ORF-Steiermark-Chefredakteur Gerhard Koch ergänzt: „Das Erfolgsgeheimnis sind die zuverlässigen Informationen aus allen gesellschaftlichen Bereichen der Steiermark, ein Mix aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Society und Wetter ergänzt mit Tipps und Service von der Kulinarik bis zum Garten, der offenbar den Geschmack und die Erwartungshaltung des Publikums trifft."

270 Mal „Bundesland heute“

Zum Sendungsjubiläum durchforsteten die neun Landesstudios auch ihre Archive und wählten jeweils einen Beitrag pro Landesstudio pro Jahr aus.

Die ORF-TVthek präsentiert diese insgesamt 270 Beiträge - sie gewähren einen spannenden Blick auf die Berichterstattung der ORF-Landesstudios zu großen und kleineren, interessanten, unterhaltsamen aber auch tragischen Ereignissen und Entwicklungen seit 1988.

