Auf Polizistin losgefahren: Mopedfahrer verurteilt

Im Grazer Straflandesgericht ist am Montag ein 18 Jahre alter Mann verurteilt worden, der auf eine Polizistin losgefahren war. Die Beamtin konnte sich nur durch einen Sprung auf die Seite retten.

Zu dem Vorfall kam es heuer im März bei einer Veranstaltung in Lebring (Bezirk Leibnitz). Der 18-Jährige Südoststeirer war mit seinem Leichtmotorrad auf der B 67 mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bereits zwei Anhaltezeichen hatte der Lenker missachtet, ehe er sein Fahrzeug schließlich in Lebring wendete, trotz Gegenverkehrs mehrere Pkws überholte und auf eine Beamtin zuraste, die gerade den Verkehr regelte. Mehr dazu in Verfolgungsjagd mit Polizei: 18-Jähriger gestoppt (12.3.2017):

Vier Monate bedingt, 900 Euro Geldstrafe

Der 18-Jährige musste sich deshalb am Montag vor Gericht verantworten. Die Anklage lautete auf Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung, Nötigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Das Urteil lautete vier Monate bedingte Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung. Weiters wurde er zu einer Geldstrafe in der Höhe von 900 Euro verurteilt. Der 18-Jährige nahm das Urteil an. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig, das der Staatsanwalt keine Erklärung abgab.