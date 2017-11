Dubai: Top-Auftrag für steirische Kosmetikfirma

Die Liebocher Kosmetikmanufaktor Cellstar hat in Dubai einen Lieferauftrag über 2,4 Millionen Euro an Land gezogen. Eine der führenden Schönheitskliniken im arabischen Raum bietet die steirischen Antifaltencremes bereits an.

ORF

Das am Persischen Golf gelegene Dubai stellt mit seinen 2,3 Millionen Einwohnern für steirische Firmen einen interessanten Markt dar - auch für den Liebocher Kosmetikhersteller Cellstar, der sich aktuell über einen Liefervertrag von 2,4 Millionen Euro freut.

Zusätzliche Lizenzen notwendig

Eine der führenden Schönheitskliniken im arabischen Raum bietet die Cremes bereits an. Dabei ist die Einführung von Medikamenten nach Dubai kein einfaches Unterfangen, wie Ärztin Pegah Ceric-Dehdari erklärt: „Selbst wenn es kosmetische Produkte sind, einfache Hautcremes, müssen sie über viele verschiedene Instanzen durchgetestet werden. Auch wenn diese Produkte seit Jahren in Amerika oder Deutschland zugelassen sind, brauchen sie nochmals zusätzliche Zulassungen und Lizenzen.“

ORF

Nun kommen die Liebocher Produkte in der selben Klinik zum Einsatz, in der auch Hollywood-Schönheiten wie Kim Kardashian behandelt würden. Die steirischen Antifaltencremes sehe man als ideale Ergänzung zu Botox an.

„Als kleine Manufaktur in Dubai Fuß gefasst“

Cellstar-Geschäftsführer Georg Brandstätter gibt sich zufrieden: „Ich bin natürlich besonders stolz, dass wir es als kleine steirische Kosmetikmanufaktor geschafft haben, in Dubai Fuß zu fassen. In Kürze werden wir in allen großen Einkaufszentren Dubais erhältlich sein.“

Link: