Millionen für Science-Standort Graz

Das Wissenschaftsministerium investiert über 220 Millionen Euro in den Science-Standort Graz. Der Großteil des Geldes fließt in das Modul 2 des Med-Campus der Medizin Uni Graz. Hier werden 190 Millionen Euro in den Ausbau investiert.

Im Herbst 2017 wurde das Modul 1 am Med Campus Graz eröffnet - mehr dazu in Grazer Med-Uni-Campus feierlich eröffnet (13.10.2017). Der geplante Baustart im Herbst dieses Jahres für das Modul 2 konnte nun durch die Finanzierungszusage des Wissenschaftsministeriums fixiert werden. In Betrieb gehen soll der neue Campus-Teil im Wintersemester 2022/23.

Medizin Campus wird ausgebaut

Mit dem vollausgebauten Medizin Campus werden erstmals alle vorklinischen Institute der Medizinischen Universität an einem Standort vereint sein. Im Modul 2 befinden sich künftig Lehr-, Forschungs- und Büroflächen.

Die Lehrstühle für Immunologie und Pathophysiologie sowie Pharmakologie, das D & F-Institut für Gerichtliche Medizin sowie die Institute für Pflegewissenschaft, Sozialmedizin und Epidemiologie, Ethik und Allgemeinmedizin werden in das neue Modul siedeln.

Für Ausstattung und Übersiedelung gibt das Ministerium nochmal 33 Millionen Euro frei. Auch weitere Hörsäle und Seminarräume für die Lehre sowie Verwaltungsflächen der Med Uni Graz, ÖH und Mensa sind geplant.

Insgesamt studieren, forschen und arbeiten mehr als 4.300 Studierende und knapp 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Medizin Uni Graz.

