Asyldebatte: Bischof fand deutliche Worte

Der Grazer Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl hat sich am Sonntag mit deutlichen Worten zur Entwicklung des EU-Asylwesens zu Wort gemeldet: Er frage sich „wo denn das oft herbeigeredete christliche Abendland geblieben ist.“

In der Debatte um die Asylpolitik der EU-Staaten warnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor dem Rückfall in Nationalismen: „Europa steht am Scheideweg.“ Es brauche mehr Zusammenhalt in Europa, auch angesichts eines möglichen Handelskriegs mit den USA und der Klimakrise - aktuell die größeren Probleme. Nationale Alleingänge in der Flüchtlingsdebatte würden Österreich schaden - mehr dazu in Asyldebatte: Van der Bellen warnt vor Nationalismen.

In zwei Gottesdiensten an der „grünen Grenze“

Am Sonntag thematisierte auch Bischof Wilhelm Krautwaschl das Thema Asyl und den Umgang in Europa mit dem Thema laut Kathpress in zwei Gottesdiensten in den Grenzorten Sveti Duh na ostrem vrhu (Heiliger Geist am Osterberg) an der österreichisch-slowenischen Grenze.

Der Grazer Diözesanbischof zelebreirte die beiden Messen am Sonntag gemeinsam mit dem Erzbischof von Maribor, Alojzij Cvikl. Die beiden Nachbardiözesen veranstalten seit 2016 jährliche ein Treffen an der „grünen Grenze“ zwischen Österreich und Slowenien.

„Beinahe ein Schreckenswort“

Auch wenn Grenzen heute wieder eine Rolle spielten, könnten Christen „nicht so tun, als ob uns der Bruder, die Schwester nichts anginge“, wurde Krautwaschl von Kathpress zitiert. Der Begriff „Asyl“ verkomme „beinahe zu einem Schreckenswort“ und das geltende Gesetz des humanitären Bleiberechts werde „scheinbar nicht mehr gelebt“, habe sich der Bischof besorgt gezeigt.

Große Reden und Abschottung

Zudem habe der Bischof mahnend erwähnt, dass „tote Menschen im Mittelmeer und woanders beinahe unwidersprochen hingenommen werden, dass große Reden von Hilfe vor Ort geschwungen werden, aber sich alles scheinbar nur um Abschottung und ‚dicht machen‘ dreht“. „Machen wir uns in unserem Europa wieder neu auf den Weg zueinander, grenzen wir uns nicht ab! Halten wir die vielfältigen Fragen- und Themenkomplexe beieinander, auch wenn es schwer ist“, habe Krautwaschl appelliert.

Links: