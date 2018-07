79-jähriger Radfahrer tödlich verunglückt

Ein 79-jähriger Radfahrer ist am Sonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Tipschern im Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Die Autolenkerin und der Radfahrer waren beide zu weit in die Fahrbahnmitte geraten.

Gegen 11:30 Uhr fuhr die 23-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem Pkw auf der L729, der Paß-Stein-Straße, von der Bundesstraße B320 kommend in Richtung Prenten.

In einer unübersichtlichen Kurve

In einer unübersichtlichen Linkskurve kam die Frau mit ihrem Auto zu weit in die Fahrbahnmitte und prallte gegen einen entgegenkommenden Radfahrer, der ebenfalls in der Fahrbahnmitte fuhr.

Reanimationsversuche erfolglos

Der 79-jährige Radfahrer aus dem Bezirk Liezen, der einen Radhelm trug, wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Die Notärztin des Rettungshubschraubers Christophorus 14 konnte nach vergeblichen Reanimationsversuchen nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.