Drexler präzisiert Pläne für „Steiermark Schau“

Der steirische Kulturlandesrat hat am Montag die Pläne für die sogenannte „Steiermark Schau“ präzisiert. Diese ist ab 2021 als Nachfolgeveranstaltung der einstigen „Steirischen Landesausstellungen“ und der späteren „Regionale“ geplant.

Mit dem Titel „Steiermark Schau“ will man zum vielseitigen Schauen auffordern. Dieses bezieht sich sowohl auf das Schauen im Sinne eines prüfenden Blicks oder einem intuitiven Erfassen, als auch auf Formate wie Ausstellungen oder Aufführungen. Im Zentrum der „Steiermark Schau“ steht das Werden und der Wandel der Steiermark.

„21ff“

„Es geht darum mit diesem neuen Format der ‚Steiermark Schau‘, die Steiermark zu präsentieren, Inhalte und Ideen aus der Steiermark zu präsentieren und im Rhythmus von zwei Jahren ein kulturelles Highlight zu bieten“, so Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Vor dem Auftakt, der im März 2021 geplant ist, will man einen „Prolog“ aufsetzen, der auf das neue Ausstellungsformat einstimmen soll. Im Zentrum der Schau steht dann „Der Pavillon“, der innerhalb von sechs Monaten durch vier steirische Regionen „wandert“.

Die Schau soll „21ff“ heißen und damit eine Art kulturelle Standortbestimmung im Jahr 2021 sein. Dieses kulturelle Highlight ist vom Universalmuseum Joanneum in drei Grazer Häusern geplant - der „Wanderpavillion“ soll die Schau neben den steirischen Orte auch nach Slowenien oder Oberitalien exportieren.

Das gesamte Gespräch von Radio-Steiermark-Kulturredakteur Gernot Rath mit Christopher Drexler.

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

„Man kann sich das so vorstellen, dass aus der Geschichte der Steiermark die Identität(en) in der heutigen Steiermark hergeleitet werden und wir werden am Ausstellungsort Kunsthaus ein wenig den Blick in die Zukunft wagen“, so Drexler zu den Inhalten.

Die „Steiermark Schau“ 2021 soll auch finanziell gut dotiert werden, um eine gute Breitenwirkung zu erzielen. „Insofern kann man durchaus von der Dimension von mehreren Millionen Euro sprechen, darüber denken wir zumindest nach“, so Drexler. Nach der Grobplanung sollen nun die inhaltlichen und kalkulatorischen Details folgen.

Link: