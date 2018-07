Radunfälle in Graz forderten drei Verletzte

Zu zwei schweren Radunfällen ist es zuletzt in Graz gekommen: In Puntigam stießen ein 23-Jähriger und ein 73-Jähriger zusammen. Bei einer Frontalkollision in der Innenstadt wurde eine 17-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Zu dem Unfall war es bereits am Freitagvormittag gekommen, wie die Polizei nun informierte: Die 17-jährige Grazerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Wickenburggasse unterwegs. Beim Überholen dürfte sie einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben - es kam zur Frontalkollision.

Beide Radfahrer kamen zu Sturz, wobei die junge Grazerin laut Polizei eine schwere Verletzung an der linken Hand erlitt. Der bislang unbekannte Zweitbeteiligte blieb bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bei ihr - verließ den Unfallort jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife.

Zwei Verletzte bei Kollision

Am Montag kam es zu einem weiteren Radunfall in Graz auf dem Radweg entlang der Puntigamer Straße: Bei der Einfahrt zu einer Tankstelle bog ein 73-Jähriger mit seinem Rad plötzlich nach links ab und prallte gegen einen entgegenkommenden 23-Jährigen - beide Männer stürzten. Der 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen, der 73-Jährige mit schweren Verletzungen in das UKH Graz gebracht.