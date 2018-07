Trickdieb tarnte sich als Zeitschriftenverkäufer

In Leibnitz ist laut Polizei ein Trickdieb unterwegs: Der Unbekannte bot in einem Einkaufszentrum Zeitschriften zum Verkauf an und zog dabei einem Mann mehrere tausend Euro unbemerkt aus dessen Geldbörse.

Dienstagmittag kam es zu dem Vorfall vor einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Leibnitz. Dort hatte sich der Unbekannte postiert und bot Zeitschriften zum Verkauf an.

66-Jähriger gab noch Münzen dazu

Als ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz seinen Einkaufswagen zurückstellen wollte, wurde er von dem Unbekannten angesprochen. Der 66-Jährige kaufte dem unbekannten Mann eine Zeitschrift ab und gab ihm noch weitere Münzen, damit sich dieser etwas zum Trinken kaufen könne. Währenddessen zog ihm aber der Unbekannte unbemerkt einige Tausend Euro aus der Geldbörse.

Personenbeschreibung liegt vor

Kurz darauf bemerkte der 66-Jährige den Diebstahl und erstattete die Anzeige. Er konnte einen Personenbeschreibung liefert. Demnach ist der Unbekannte zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, hat eine untersetzte Statur und kürzere dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und einer kurzen Hose.