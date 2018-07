Scheifling: Cannabisanlage in Wohnung entdeckt

In Scheifling im Bezirk Murau hat die Polizei eine Indoor-Cannabisanlage entdeckt. Rund 500 Gramm Marihuana sollen ein Paar seit Jahresbeginn in seiner Wohnung produziert haben. Auch zwei junge Abnehmer wurden angezeigt.

Polizisten der Suchtmittelgruppe Murau forschten zwei mutmaßliche Suchtmittelhersteller aus. Das Paar betrieb eine Cannabisanlage in seiner Wohnung in Scheifling im Bezirk Murau und soll die Drogen auch verkauft haben.

Professionelle Indoor-Plantage

Im Zuge von Ermittlungen haben die Kriminalisten den Hinweis bekommen, die Wohnung in Scheifling genauer unter die Lupe zu nehmen. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben eine Durchsuchung an. In der Wohnung der 21 Jahre alten Frau und ihres 20 Jahre alten Lebensgefährten entdeckten die Polizisten eine professionelle Aufzucht.

Ein spezielles Zelt zur Aufzucht der Cannabispflanzen wurde sichergestellt. Dieses war mit Licht, Lüftung und Filtersystem ausgestattet, heißt es von der Polizei. Außerdem fanden die Kriminalisten geringe Mengen Marihuana, bewusstseinverändernde Pilze - sogenannte „magic mushrooms“ - und diverse Utensilien, um Suchtmittel herzustellen. Die Indooranlage war außer Betrieb, die Pflanzen waren bereits abgeerntet.

Drogengeld sollte Einkommen aufbessern

Bei ihrer Vernehmung gaben die beiden Verdächtigen an, seit Jänner 2018 die Indooranlage betrieben zu haben. Dabei seien rund 500 Gramm THC-hältiges Marihuana erzeugt worden. Das Suchtgift sei zum Teil selbst konsumiert, aber auch weiterverkauft worden. Der Erlös habe zum Lebensunterhalt beigetragen.

Junge Konsumenten ausgeforscht

Insgesamt fünf Abnehmer und Konsumenten konnten bisher ausgeforscht werden. Darunter ein 13 Jahre alter Bursch und ein Jugendlicher im Alter von 17 Jahren. Die Erhebungen zu weiteren Abnehmern sind noch nicht abgeschlossen, heißt es von den ermittelnden Beamten. Alle Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.