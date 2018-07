12 Millionen Euro für Sport in Kapfenberg

Das Land Steiermark, der Bund und die Stadtgemeinde Kapfenberg investieren 12 Millionen Euro in moderne Sport-Infrastruktur in Kapfenberg. Eine neue Mehrzweckhalle, auch für internationale Basketball-Spiele, soll entstehen.

Erst Anfang der Woche ist die Millioneninvestition für den Ausbau des nordischen Ausbildungszentrums in Eisenerz bekannt gegeben worden - mehr dazu Nordisches Ausbildungszentrum wird ausgebaut (10.07.2018). Jetzt sind auch Investitionen von 12 Millionen Euro für Sportstätten in Kapfenberg fixiert worden.

Moderne Halle für internationale Spiele

In einem Bauvorhaben um rund 12 Millionen Euro wird die Eishalle in Kapfenberg generalsaniert und als Mehrzweckhalle erweitert. Die neue, moderne Halle soll dann zusätzlich die Infrastruktur für Basketballspiele bieten und sogar die Austragung europäischer Liga-Spiele für die Kapfenberg Bulls ermöglichen.

Die bestehende Eishalle soll auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Außerdem ist geplant, die zweite Eisfläche zu überdachen. Diese wird aber nur errichtet, wenn ein Damen-Leistungskompetenzzentrum durch den Bund genehmigt wird. Finanziert werden soll das Projekt zu je einem Drittel von Bund, Land Steiermark und der Gemeinde Kapfenberg.

Regionalentwicklung für die Zukunft

Nach dieser umfassenden Sanierungs- und Ausbauphase wird es in Kapfenberg moderne Sportstätten auf internationalem Niveau geben. „Nach dem modernsten Stahlwerk der Welt schaffen wir modernste Sportstätten für Kapfenberg. Damit in der Obersteiermark auch unsere Kinder eine gute und sichere Zukunft haben", so Landeshauptmann Stellvertreter Michael Schickhofer, der auch für die Regionalentwicklung in der Steiermark zuständig ist.

Der Kapfenberger Bürgermeister Fritz Kratzer freut sich über die weitere Stärkung der Stadt: „Kapfenberg erhält neben einer höchst professionellen Industrieinfrastruktur 4.0 nun als Sportstadt auch eine hochmoderne multifunktionale Mehrzweckhalle. Das macht die Region für zukünftige Generationen lebenswert."