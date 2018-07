Frau während Zugfahrt sexuell belästigt

Eine 19-Jährige hat am Donnerstag bei der Polizei angezeigt, von einem Mann in einem Zug von Bruck an der Mur nach Graz sexuell belästigt worden zu sein. Die Polizei hielt den Wiener an und schließt weitere Taten des Mannes nicht aus.

Kurz vor 6.00 Uhr erstattete die 19-jährige Steirerin bei der Grazer Polizei die Anzeige. Sie gab an, dass ein ihr unbekannter Mann sie, nachdem sie in Bruck an der Mur im Zug Platz genommen hatte, zunächst auffällig angestarrt habe. Daraufhin habe sie den Platz gewechselt, sagte die Frau. Der Mann sei ihr aber gefolgt und habe sich dann unmittelbar neben ihr selbst befriedigt.

Keine glaubhaften Angaben, aber verdächtige Spuren

Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Polizisten den Tatverdächtigen, einen 39-jährigen Wiener, kurz darauf in der Halle des Grazer Hauptbahnhofs anhalten. Bei der sofortigen Vernehmung zeigte sich der 39-Jährige nicht geständig, konnte aber keine glaubhaften Angaben hinsichtlich seiner Zugfahrt machen. Die Beamten stellten außerdem vermutliche Spermaspuren auf der Oberbekleidung des Wieners fest.

Polizei schließt weitere Opfer nicht aus

Laut Polizei kann nach dem bisherigen Stand der Erhebungen nicht ausgeschlossen werden, dass der 39-Jährige weitere Frauen im Zug belästigte. Etwaige Opfer werden daher ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Breitenau am Hochlantsch unter 059133/6201 zu melden.