Hilfe für Bundesheer in Gasen aus Villach

Etwa ein Monat nach den schweren Unwettern in Gasen laufen die Arbeiten der Hangsicherung und am Wildbach weiter auf Hochtouren. Seit einer Woche ist dabei auch Unterstützung aus Kärnten in der Oststeiermark.

Eine Truppe der Villacher Bundesheer Pioniere ist im Hilfseinsatz in Gasen. Sie kümmern sich vor allem um die von den Vorgängern begonnene sogenannte Konsolidierungssperre im Finkengraben.

Hang wird gesichert

Die Bauarbeiten seien schon gut vorangeschritten. In vier Stufen wurden Böden für den Wasserablauf gebaut, die dazugehörigen seitlichen Hangbefestigungen errichtet und hinterfüllt.

Bundesheer/Buchegger

Die Konsolidierungssperre wird nun stufenförmig weiter ausgebaut, bis sie ihren vollen Umfang zur Wildbach- und Hangstabilisierung erreicht hat.

Mithilfe von Experten der Lawinenverbauung

Die Bauarbeiten finden unter Aufsicht und Mitarbeit der Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung statt.

Bundesheer/Buchegger

Zum Einsatz kommen Spezialmaschinen und Geräte, wie beispielsweise ein Seilkran, ein Schreitbagger oder Traktoren mit leistungsstarken Seilwinden. Nur so kann das steile Gelände überhaupt bearbeitet werden.