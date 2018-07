Erfolge gegen Drogenkriminalität in Schladming

In der Obersteiermark hat die Polizei zahlreiche Suchtmitteldelikte geklärt. In Summe konnten mehr als 20 Personen angezeigt werden. Der jüngste Drogenkonsument war erst 13 Jahre alt.

Die Polizei Schladming hat wochenlang in Schladming, Ramsau und Gröbming ermittelt. Nun konnten einige Straftaten im Zusammenhang mit Drogenhandel und Drogenkonsum geklärt werden.

15 Jugendliche Drohgenkonsumenten ausgeforscht

Alle Straftaten ereigneten sich im ersten Halbjahr des Jahres 2018. Die Verdächtigen wohnen im Großraum Schladming, im Bezirk Liezen, und sind österreichische Staatsbürger. Im Raum Schladming konnten 15 Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren ausgemittelt werden, die über einen längeren Zeitraum Cannabiskraut konsumiert haben sollen.

Zwei junge Männer beschafften Cannabis

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei junge Männer, im Alter von 18 und 19 Jahren, Suchtmittelbeschaffungsfahrten durchgeführt und das Suchtmittel in weiterer Folge an die Jugendlichen unentgeltlich weitergegeben hatten. Sämtliche Beschuldigte werden auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.

Einer der Konsumenten war erst 13 Jahre alt

Bei weiteren Erhebungen konnte einem 14-jährigen Schüler nachgewiesen werden, dass er hin und wieder Suchtmittel in Form von Cannabiskraut konsumierte. Der Schüler bestellte die Suchtmittel im Internet bzw. kaufte die Drogen bei einem Dealer in Salzburg. Teilweise rauchte der 14-Jährige das Suchtmittel gemeinsam mit einem weiteren Beteiligten, der zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt war. Beide Verdächtigen werden an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt. Im Falle des Unmündigen erfolgt zusätzlich eine Verständigung der Jugendwohlfahrt der Bezirkshauptmannschaft Liezen.

Drogen bei Hausdurchsuchungen sichergestellt

In Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt sowie dem Landeskriminalamt Steiermark konnten außerdem zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren ausgeforscht werden, die ebenfalls im Internet Cannabis und Kokain kauften. Auch sie werden an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt. Bei Ermittlungen gegen einen 30-Jährigen konnten im Zuge einer Hausdurchsuchung Cannabiskraut und Amphetamine sichergestellt werden.

Bei einer weiteren Hausdurchsuchung konnten bei einem 37-jährigen Beschuldigten Suchtmittel in Form von Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt werden. Auch eine Indoor Hanfanlage fanden die Ermittler. Diese war allerdings nicht mehr im Betrieb. Auch dieser Beschuldigte wird angezeigt.