Plabutschtunnel wegen Wartung gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten und der Reparatur von Unfallschäden wird der Plabutschtunnel in Graz kommende Woche viermal über Nacht gesperrt. Autofahrer müssen dann über das Grazer Stadtgebiet ausweichen.

Von der Reinigung über die Entwässerung bis hin zur Reparatur von Unfallschäden an der Tunneleinrichtung reicht die Palette der Wartungsarbeiten, die kommende Woche durchgeführt werden müssen. Aus diesem Grund wird der zehn Kilometer lange Tunnel in vier Nächten gesperrt sein.

Sperre nun auch für Autofahrer Richtung Süden

Die Arbeiten beginnen am Montag. Ab 20:00 Uhr wird der Verkehr dann durch das Stadtgebiet umgeleitet. Betroffen ist sowohl die Tunnelröhre Richtung Norden, als auch jene Richtung Süden. Die Sperre dauert jeweils bis 5:00 Uhr Früh. Am Donnerstag sollten die Arbeiten dann abgeschlossen werden, sodass man zumindest die Tunnelröhre in Richtung Süden ab Freitagnacht wieder ungehindert passieren kann.

Pendler die in der Nacht regelmäßig Richtung Norden durch den Tunnel fahren müssen, müssen weiterhin mit einer Sperre rechnen. Sie sind die Ausweichrouten schon gewöhnt. Denn in dieser Tunnelröhre finden seit geraumer Zeit jede Nacht Bauarbeiten im Zuge des Sicherheitsausbaus statt.

Sperre auch für andere Arbeiten genutzt

Die ASFINAG nutzt diese Zeit in den Nächten, um auch andere kleine Sanierungen durchzuführen, die sonst zusätzliche Sperren erforderlich gemacht hätten. So werden zum Beispiel beschädigte Teile der Betonfahrbahn außerhalb des Tunnels ersetzt.