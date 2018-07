Fußball: Final-Fieber in der Steiermark

Die Fußballfans fiebern dem Finale der Fußball-WM zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag entgegen. Die Vorbereitungen laufen nicht nur in Russland, auch in der Steiermark macht man sich Final-fit.

Die Mehrheit der Fußballfans in der Steiermark drückt morgen wohl Kroatien die Daumen, allein in Graz leben mehr als 6.000 Kroaten,hingegen nicht einmal 500 Franzosen. Um in ein WM-Finale einzuziehen, braucht man ein starkes Kollektiv, taktische Variabilität, Entschlossenheit und individuelle Klasse. Mit Frankreich und Kroatien treffen am Sonntag im Endspiel im Moskauer Luschniki-Stadion (17.00 Uhr, live in ORF eins) zwei Teams aufeinander, die diese Tugenden im Turnier unter Beweis stellten - mehr dazu in Starpower trifft auf Willensstärke.

APA/Herbert Neubauer

„Werden richtig feiern“

Im Restaurant Opatija am Grazer Mariahilferplatz begannen schon am Samstag die Vorbereitungen für das große Finale am Sonntag, und es stieg die Spannung. „Viele Reservierungen sind da. Wir werden mit unseren Stammgästen richtig feiern, egal ob wir Weltmeister werden oder nicht“, sagte Gastronom Bozo Klaric Allein der Finaleinzug der Kroaten macht sich hier schon bezahlt. „Ich habe versprochen, dass, wenn Kroatien ins Finale kommt, jeder Gast, der in dieser Spielzeit bei mir auf der Terrasse sitzt, ein Bier bekommt“, so Klaric.

Kleines Land, großes Herz

Im Opatija ist man sicher, dass Kroatien den Pokal in die Höhe stemmen wird. Denn, wie Klaric erklärte: „Wir ein Riesenherz haben. Wir sind klein, aber wir haben ein Riesenherz.“ Gerade diese Leidenschaft und die Art der Kroaten zu jubeln sind allerdings auch schon zum EM-Thema geworden - mehr dazu in Zwischen Freude und Fanatismus(news.ORF.at).

Kroatische und französische Fans erklären, warum sie glauben, dass ihre Mannschaft den Weltmeistertitel holen wird...

Public Viewing kam gut an

Jubeln können aber auch die Franzosen - ob in Russland oder beim größten Public Viewing des Landes auf dem Grazer Karmeliterplatz. Die Veranstalter des Public Viewings machten sich bereit für das morgige Endspiel - und konnten schon zufrieden Bilanz ziehen. „Es waren in Summe rund 50.000 Leute da, und am Sonntag werden sicher auch noch 2.000 bis 2.500 kleute dazukommen“, sagte Veranstalter Robert Kals.