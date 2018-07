Frau nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

In der Nacht auf Dienstag ist in Graz eine Wohnung in Vollbrand geraten. Laut Polizei wurden mindestens drei Bewohner ins Spital gebracht - eine 49-Jährige soll lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben.

Kurz vor 23.00 Uhr war es zu dem Feuer in der Zweizimmerwohnung eines 36-jährigen Grazers gekommen. Mehrere Personen sahen Rauch aus dem zweiten Stockwerk des Wohnhauses in der Reininghausstraße kommen - darunter auch eine Polizeistreife, die bereits Flammen ausmachen konnte.

Umgehend begannen die Beamten mit der Evakuierung des Hauses. Bis in die Obergeschoße kamen sie allerdings nicht mehr - das Feuer war zu weit vorgedrungen, die Rauchentwicklung zu stark.

Zumindest drei Verletzte

Die Feuerwehr konnte schließlich die bereits regungslose 49-Jährige aus dem Stiegenhaus des Obergeschoßes retten. Sie konnte reanimiert werden; nach der Erstversorgung wurde die laut Polizei lebensgefährlich verletzte Frau ins LKH Graz eingeliefert.

Eine weitere Frau rettete die Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem dritten Stock - sie dürfte unverletzt geblieben sein. Der Besitzer der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, und ein weiterer Hausbewohner wurden ins LKH Graz eingeliefert.

Drei Stunden im Einsatz

Der Brand war laut der Berufsfeuerwehr Graz nach rund einer Viertelstunde bis auf einige Glutnester gelöscht; aufgrund der Intensität des Feuers sei es jedoch zu starken Abplatzungen des Wand- und Deckenverputzes gekommen: Um die darunter liegende Einrichtung endgültig ablöschen zu können, musste Schutt entfernt werden.

Nach etwa drei Stunden rückten die Einsatzkräfte bis auf eine Löschgruppe, die für die Nachkontrolle blieb, wieder ab. Die Wohnung des 36-Jährigen war zur Gänze ausgebrannt, der Sachschaden ist laut Polizei enorm. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher ungeklärt; das Landeskriminalamt ermittelt.

