Flughafen Graz verzeichnet Passagier-Plus

London, Paris oder die Kanaren - beliebte Destinationen, die aus der Steiermark nur über Umwege erreichbar sind. Laut der Wirtschaftskammer wird das Angebot jedoch gut angenommen: Der Grazer Flughafen freut sich über ein Passagier-Plus.

Immer mehr Billigfluglinien siedeln sich auf dem Wiener Flughafen an: darunter Laudamotion, Wizz Air und am Dientag erst die neue Österreich-Fluglinie Level - mehr dazu in Level will in Wien auf 30 Jets wachsen (17.7.2018). Kann da ein Flughafen wie Graz noch mithalten? Viele in der Steiermark sprechen von einem sehr kleinen Angebot und seitdem Graz via Bus und Bahn direkt mit dem Flughafen Wien verbunden ist, scheint die Hürde in Schwechat zu starten nicht mehr so groß.

„Überschaubarkeit und gute Erreichbarkeit“

Michael Schlögl, Obmann der steirischen Reisebüros in der Wirtschaftskammer, widerspricht: „Ich glaube, wenn das mit dem Preis nicht zu groß abweicht, wird jeder den Grazer Flughafen bevorzugen.“ Vor allem die Überschaubarkeit und die gute Erreichbarkeit seien Gründe in Graz abzufliegen - „und natürlich auch die schnelle Abfertigung: Du kommst bei uns auf den Flughafen und eine halbe, Dreiviertelstunde später sitzt du in der Maschine“, so der Direktor des Flughafen Graz, Gerhard Widmann.

Flughafen Graz

Er spricht auch von einem Passagierzuwachs von vier Prozent und einer steigenden Nachfrage - etwa bei der Verbindung Graz-Amsterdam: „KLM fliegt jetzt die Sommermonate sogar mit einer 140-Sitzer-Maschine und hat eine Auslastung von Graz nach Amsterdam von über 80 Prozent, also das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Auslastung.“

EasyJet fliegt ab August nach Berlin

Als Grund, warum Flüge von Graz aus oft teurer sind, gibt Schlögl an: „Die Konkurenz ist wesentlich geringer. Es gibt wesentlich weniger Anbieter und das macht eigentlich auch den Preis aus.“ Ab August startet dann EasyJet mit der Verbindung nach Berlin. Wer nach London, Lissabon, oder etwa Paris möchte, muss aber weiterhin einen Umweg in Kauf nehmen.

