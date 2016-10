St. Lambrecht: lohnende Tourismusinvestitionen

Zwei Jahre nach den Konkursen des Skigebiets Grebenzen sowie des Lambrechterhofs blickt man in St. Lambrecht in Murau wieder positiv in die Zukunft: In das Skigebiet wurde investiert, der Lambrechterhof schreibt schwarze Zahlen.

St. Lambrecht ist wieder voll auf Kurs und will den Tourismus weiter ausbauen. Im August 2015 hat die Sirius International AG, ein Investmentunternehmen mit Sitz in Graz, den Lambrechterhof übernommen - mehr dazu in Investoren retten Tourismus in St. Lambrecht (19.08.2015). Seit der Übernahme aus der Insolvenz des 220-Betten-Hotels wurde bereits eine knappe Million Euro in die Qualitätsverbesserung investiert.

„Starke regionale Kooperation“

Nun soll eine Neuausrichtung in Richtung Gesundheits- und Wellnesshotel erfolgen: „Wir sind das einzige Hotel derzeit, das modernste Technologie in Form von Cryotechnik anbietet, das ist eine sehr zeitgemäße Technik, um abnehmen zu können. Wir setzen natürlich auf das Kernthema Natur zusammen mit dem Naturpark Zirbitzkogel Grebenzen, dem wunderbaren Benediktinerstift - und so gibt es eine sehr starke regionale Kooperation, um den Tourismus hier wieder zu pushen“, so Geschäftsführer Bertram Mayer.

Großer Wert wird auch auf die Kulinarik gelegt, das zeigt das Engagement von Haubenkoch Erich Pucher. Zweites Standbein neben dem Lambrechterhof ist ein Chaletdorf am Fuße des Skibebietes Grebenzen. So wurden in 22 Chalets mit 100 Quadratmetern Wohnfläche rund 8,5 Millionen Euro investiert, vor wenigen Tagen wurde mit dem Verkauf dieser Appartements begonnen. Sollte der Verkauf die Erwartungen erfüllen, liegen bereits Pläne für weitere 60 Chalets in der Schublade.

„Durchaus internationales Publikum“

Die Zielgruppe? „Wir glauben, dass es durchaus ein internationales Publikum ist. Wir sehen Österreich als ein sicheres Land auch im touristischen Bereich. Es ist sehr nachgefragt von ausländischen Investoren, die auch gerne hier einen Zweitwohnsitz haben. Und da glaube ich, dass gerade diese Region auf über 1.000 Metern Seehöhe mit einer einzigartigen Naturlandschaft geradezu prädesdiniert ist, um hier zu investieren“, so Mayer.

