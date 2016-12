Landwirt von Baum erschlagen

Bei Forstarbeiten in Oberrakitsch im Bezirk Südoststeiermark ist am Samstag ein Landwirt getötet worden. Der 50-Jährige wurde in seinem eigenen Wald von einem Baum am Kopf getroffen.

Der 50-Jährige - er trug Schutzkleidung und einen Arbeitshelm - war mit seinem Sohn mit dem Fällen von Bäumen beschäftigt.

Jede Hilfe zu spät

Während der Sohn in einiger Entfernung mit einer Zugmaschine gefällte Bäume zu einer Lichtung zog, schnitt der Landwirt einen Baum um, der andere Bäume streifte und ihn schließlich seitlich am Kopf traf. Reanimationsmaßnahmen durch herbeigerufene Sanitäter und ein Notarztteam verliefen erfolglos - für den 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Bei einem weiteren Forstunfall in St. Ulrich im Greith in der Weststeiermark wurde am Freitag ein 51-Jähriger von einem gefällten Baum getroffen und dabei schwer verletzt - mehr dazu in Bei Forstunfall schwer verletzt.