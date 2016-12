Die christlichen Weihnachtsbotschaften

Auch heuer gibt es die Weihnachtsansprachen von Bischof Wilhelm Krautwaschl und Superintendent Hermann Miklas zum Nachlesen und -hören. Es geht um Zuwendung, und um die Bedeutung des Festes in einer stürmischen Zeit.

Der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl spricht in seiner Weihnachtsansprache von Weihnachten als einem Fest der Beziehung, und er erinnert an die oft fehlende Zuwendung - mehr dazu in Weihnachtsansprache von Bischof Wilhelm Krautwaschl.

ORF

Superintendent Hermann Miklas geht der Bedeutung des Festes in dieser stürmischen Zeit nach - mehr dazu in Weihnachtsansprache von Superintendent Hermann Miklas.

