Mord an Ehefrau: 54-Jähriger vor Gericht

Wegen Mordes an seiner Ehefrau muss sich am Mittwoch ein 54-Jähriger in Graz vor Gericht verantworten. Er soll seine Frau im Vorjahr in Kalsdorf im Bezirk Graz Umgebung mit fünf Schüssen getötet haben.

Der Mann habe seine Frau regelrecht exekutiert, wie die Polizei es am 6. Juni des Vorjahres formulierte - dem Tag, an dem die Frau umgebracht worden war - mehr dazu in Frau von Ehemann erschossen (6.6.2016).

Polizei musste Todesschüsse am Telefon mithören

Obwohl das Ehepaar getrennt lebte, hatte der 54-Jährige damals die Kalsdorfer Wohnung der Frau gestürmt. Daraufhin flüchtete sie in ihr Schlafzimmer, wo sie sich in einem Kasten verstecken wollte. Per Notruf alarmierte sie die Polizei - doch es war zu spät: Die Beamten konnten am Telefon nur mehr die Todesschüsse hören.

Insgesamt fünf Schüsse sollen gefallen sein. Die Beamten der Polizeiinspektion Kalsdorf, die sich etwa 50 Meter vom Tatort befindet, fanden die tote Frau im Schlafzimmer und den Ehemann völlig teilnahmslos im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzen - er ließ sich widerstandslos festnehmen und dürfte unter Medikamenteinfluss gestanden haben.

Nachbarn: „Immer wieder Schreie aus der Wohnung“

Bei den späteren Einvernahmen sagte er, er könne sich an die Tat nicht erinnern. Nachbarn des Ehepaares berichteten, dass es zwischen den beiden schon häufiger zu Gewalttätigkeiten gekommen sein soll - immer wieder sollen aus der Wohnung Schreie zu hören gewesen sein.