Vogelgrippe: Immer mehr tote Vögel gefunden

Nachdem in der Vorwoche in Kalsdorf bei Graz im Zusammenhang mit der Vogelgrippe sechs tote Schwäne gefunden wurden, sind am Montag auch in Graz vier tote Schwäne entdeckt worden. Funde von toten Vögeln gibt es auch in anderen steirischen Bezirken.

Seit Freitag häufen sich die Meldungen über tote Schwäne in und um Graz. Mehr dazu in Erste Vogelgrippefälle in der Steiermark(13.1.2017) und Vogelgrippe: Erneut toter Schwan entdeckt(15.1.2017). Am Montag wurden in Graz vier tote Schwäne gefunden.

Fälle in Graz nicht überraschend

Während sich bei einem Tier der Vogelgrippe-Verdacht mittlerweile bestätigte, liegen bei den anderen drei Schwänen laut Behörden noch keine Ergebnis vor, eine Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus gilt laut Behörden aber als wahrscheinlich. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit übermittelte den Befund mit der Bestätigung des Vogelgrippe-Virus am Montag der Stadt. Unerwartet sei das nicht gewesen, da zuletzt sowohl im slowenischen Maribor als auch in Kalsdorf südlich der Landeshauptstadt bereits infizierte Schwäne entdeckt worden waren, sagten die Experten.

Auch tote Vögel in Leoben und der Südoststeiermark

Passanten, die tote Wildtiere im Grazer Stadtgebiet finden, werden dringend gebeten, das Veterinärreferat des Gesundheitsamts unter 0316/872-3281 zu verständigen. Generell bestätigen alle steirischen Bezirkshauptmannschaften, dass die Bevölkerung zunehmend sensibilisiert ist. Im Veterinär-Referat der BH Graz-Umgebung würden derzeit regelmäßig Meldungen von toten Vögeln eingehen, hieß es am Montag. In Leoben und in der Südoststeiermark wurde jeweils ein toter Reiher gefunden. Die Tiere werden derzeit im Labor auf das Virus untersucht.