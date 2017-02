Murkraftwerk: Protestcamp vor Räumung?

Bis zu 100 Aktivisten haben bei der Baustelle des Grazer Murkraftwerks ein Protestcamp aufgeschlagen, um die Baumschlägerungsarbeiten zu blockieren. Die Räumung soll unmittelbar bevorstehen, die Polizei dementiert.

Laut der Bürgerplattform „Rettet die Mur“ bereiten von der Energie Steiermark beauftragte Sicherheitsmitarbeiter seit den frühen Morgenstunden des Freitag die Räumung des Protestcamps vor: Die Lage sei sehr unübersichtlich, die Polizei habe zusätzliche Einheiten angefordert, heißt es aus dem Lager der Kraftwerksgegner.

Polizei: „Alles ruhig hier“

Der polizeiliche Behördenleiter Herbert Fuik konnte dies gegenüber dem ORF Steiermark nicht bestätigen: „Eine Räumung ist momentan nicht im Gange, es ist alles ruhig hier. Es handelt sich um eine Versammlung, die nicht genehmigt worden ist, und jetzt schauen wir, was dann gemacht wird, wie es hier weitergeht mit den Bauarbeiten.“

Laut Fuik gab es bislang keine Übergriffe: „Das Gegenüber hat hier Zäune beschädigt, um in das Areal zu kommen. Von unserer Seite hat es keinen Einsatz gegegeben, und soweit mir bekannt ist, hat es auch keine Probleme, keine Übergriffe gegeben von Seiten der Security.“

Schon am Donnerstag Proteste

Schon am Donnerstag gab es Proteste an der Baustelle des Murkraftwerkes: Eine Aktivistin hielt sich an einem Seil über der Mur, drei weitere Gegner ketteten sich an Bäume; gefasst werden konnte außerdem ein Drohbrief-Verfasser - mehr dazu in Kraftwerksgegnerin hielt sich an Seil über Mur.

