Pizzeria-Wirt niedergestochen - Prozess

In Leoben muss sich am Donnerstag ein Obersteirer wegen Mordversuchs verantworten: Er soll einen Wirt niedergestochen haben. Der Staatsanwalt fordert die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Der Angeklagte ist zwar unbescholten, fiel aber schon mehrmals durch aggressives Verhalten auf. Am 5. April 2016 stand er - ohne etwas zu konsumieren - in einer Pizzeria in Kapfenberg herum, bis ihn schließlich der Besitzer aufforderte, den Eingangsbereich freizumachen; daraufhin soll der 31-Jährige dem Wirt mit den Worten „Ich bring’ dich um“ gedroht haben.

Schlagader verletzt

Als sich der 46-jährige Gastronom umdrehte und weggehen wollte, soll der Angreifer ein Küchenmesser - er hatte es mitgebracht - gezückt und zugestochen haben. Zwei wuchtige Stiche verletzten den Wirt schwer, das Messer durchtrennte sogar eine Rippe, außerdem wurde eine Schlagader verletzt. Trotz seiner lebensgefährlichen Verletzungen konnte der Wirt gemeinsam mit einem Angestellten den Angreifer festhalten. Das Opfer wurde dann nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz eingeliefert und sofort notoperiert - mehr dazu in Erneute Messerstecherei in Kapfenberg (5.4.2016).

„Ich möchte überhaupt nichts mehr sagen“

Zur Verhandlung am Donnerstag wurde er unter strenger Bewachung gebracht, der 31-Jährige legte aber keinen Wert darauf, seine Version der Geschichte zu schildern: „Ich möchte überhaupt nichts mehr sagen“, meinte er. Bei der Polizei hatte er angegeben, er habe das Messer nur mitgehabt, weil es zufällig noch in der Hosentasche gewesen sei, außerdem sei er betrunken gewesen. „Ich musste mich wehren“, gab er außerdem bei seiner ersten Befragung an.

Der psychiatrische Sachverständige Manfred Walzl diagnostizierte bei dem 31-Jährigen eine schizo-affektive Störung, außerdem leide der Betroffene an Wahnvorstellungen und höre Stimmen. Die Verhandlung wurde für zwei Tage anberaumt - ein Urteil soll es dann am Freitag gegen.