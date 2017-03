Baustart für erstes Kinder-Reha-Zentrum

Österreichs erstes Kinder-Rehazentrum entsteht in der Steiermark. Nach langen Verhandlungen zwischen Sozialversicherung und den Ländern bezüglich der Finanzierung, gab es nun in Wildbad Einöd den Spatenstich.

Rund 5.000 Kinder in ganz Österreich brauchen spezielle Therapien. Sie können dann erstmals in Österreich in einem Reha-Zentrum behandelt werden.

Großer Bedarf

Insgesamt wird es zwei Standorte für Kinder-Rehabilitationszentren in der Steiermark geben: Gratwein-Straßengel und eben Wildbad Einöd, wo nun mit dem Bau gestartet wird.

Für beide Einrichtungen gebe es großen Bedarf, so Alois Pacher von der Betreiberfirma „OPTIMAMed“: „Nachdem ja bis jetzt die Situation diese war, dass sehr viele Kinder mangels Versorgungsmöglichkeit in Österreich in das benachbarte Ausland nach Deutschland geschickt werden mussten, dass man schon davon ausgeht, also auch im Süden davon ausgeht, dass ausreichend Bedarf vorhanden sein wird.“

In ganz Österreich sind isgesamt 343 Kinder-Reha-Betten geplant.

52 Betten

Am Standort in Wildbad wird daher das bereits bestehende Psychiatriezentrum für Eltern erweitert - mehr dazu in Wildbad Einöd: Psychiatrische Reha mit Kind. Enstehen sollen, so Pacher, „28 Versorgungsbetten der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenerkrankungen, sowie weitere 24 Versorgungsbetten für psychosomatische und psychosoziale Erkrankung von Kindern und Jugendlichen.“ Weitere 30 Begleitpersonen finden im neuen Reha-Zentrum ebenfalls Platz.

60 bis 70 neue Arbeitsplätze

Ein deratig großes Angebot schaffe auch Arbeitsplätze in der Region, so Pacher. „Wir werden zusätzlich zu den bestehenden etwa 100 Arbeitsplätzen im Bereich der psychiatrischen Rehabilitation, die wir hier am Standort ja bereits betreiben, noch so etwa 60 bis 70 Arbeitsplätze schaffen können. Insbesondere in Gesundheitsberufen, aber auch in Gastronomienahen berufen, weil die Kinder und Begleitpersonen müssen ja auch versorgt werden.“

Betrieb mit Jahresende

Investiert werden in den Ausbau in Wildbad Einöd 9 Millionen Euro. Ab Dezember 2017 soll dann das erste Reha-Zentrum Österreichs in Betrieb gehen.

Im aktuellen Rehaplan ist der Bedarf an Kinder-Rehabilitationszentren für ganz Österreich in vier Versorgungszonen mit elf Indikationsgruppen und insgesamt 343 Betten für Kinder und Jugendliche (zuzüglich 50 Betten für Angehörige) vorgesehen. Die Ausschreibung erfolgte nach der medizinischen Indikation, also der Art der Behandlung. In der Steiermark ist in Gratwein-Straßengel nördlich von Graz der Ausbau des Angebotes für mobilisierende Indikationen geplant.

