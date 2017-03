S36 wird ausgebaut: Spatenstich in Unzmarkt

Der Ausbau der Murtalschnellstraße (S36) zwischen Judenburg und Scheifling ist eine fast schon endlose Geschichte - nun kommt aber wieder Bewegung in die Sache: Am Samstag erfolgte der Spatenstich zur Unterflurtrasse Unzmarkt.

Mit den ersten Bauarbeiten ging es nach jahrelangen Verzögerungen 2013 los: Zunächst wurde die Unterflurtrasse St. Georgen umgesetzt - mehr dazu in Unterflurtrasse St. Georgen vor Eröffnung (28.11.2015). Gleich danach sollte eigentlich die Unterflurtrasse Unzmarkt gebaut werden, doch auch dabei kam es zunächst zu Verzögerungen - nun aber erfolgte auch hier der Spatenstich.

Zwischen Unzmarkt und Scheifling

Der zweite Bauabschnitt im Ausbau der Murtalschnellstraße betrifft eine Strecke von sechs Kilometern zwischen Unzmarkt und Scheifling, sagt ASFINAG-Vorstand Alois Schedl: „Es sind teilweise schon vier Fahrspuren errichtet zwischen St. Georgen und Unzmarkt, das wird ertüchtigt mit zusätzlichen Pannenbuchten. Wir werden die Schnellstraße vierspruig weiterführen bis rund zwei Kilometer vor Scheifling, um hier die Verkehrssicherheit zu erhöhen.“

Herzstück ist laut Schedl die 950 Meter lange Unterflurtrasse bei Unzmarkt-Frauenburg: Sie soll den Anrainern weniger Durchzugsverkehr und damit weniger Lärm und Abgase bringen, heißt es.

Fertigstellung im Herbst 2020 geplant

Bis zur Fertigstellung steht aber noch viel Arbeit bevor: So müssen in den kommenden Jahren laut ASFINAG hunderttausende Kubikmeter Erde bewegt, 165.000 Quadratmeter Asphalt gegossen und zehn Gewässerschutzanlagen errichtet werden. Sogar die Mur muss verlegt werden: „Es wird das Flussbett der Mur 50 Meter verlegt, damit Platz ist für die Straße, das ist bedingt auch durch die lange Unterflurtrasse und die erforderlichen Radien der Straße, damit sich das ausgeht. Dafür gab es eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung, jetzt liegen hier alle Genehmigungen vor, und es wird sehr naturnah ausgebaut werden“, so Schedl.

Zu Spitzenzeiten rechnet die ASFINAG mit 100 Beschäftigen auf der Baustelle. Insgesamt werden in den Ausbau der S36 160 Millionen Euro investiert, die Fertigstellung des zweiten Streckenabschnitts ist im Herbst 2020 geplant.

Offen ist dann nur noch die Strecke zwischen Judenburg und St. Georgen. Auch hier sind ingesamt drei Unterflurtrassen vorgesehen, derzeit aber laufen noch die Detailplanungen, heißt es. Baustart dürfte erst in einigen Jahren sein - mehr dazu in Trasse für Murtalschnellstraße präsentiert (10.11.2016).

