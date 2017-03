Erste Bewerbe bei den Special Olympics

Bei den Special Olympics Winterspielen in der Steiermark haben die Athletinnen und Athleten die ersten Wettkämpfe absolviert. In Graz-Liebenau eröffneten die Eiskunst-Läuferinnen die Special Olympics aus sportlicher Sicht.

Den Anfang machte eine neunjährige Athletin aus Österreich: Dana Stiftinger. Denn der Eiskunstlauf-Bewerb der Damen war der erste Wettkampf - und Dana hatte Startnummer eins.

ORF

Coolness auf dem Eis

Auf dem Eis ist Dana Stiftinger die Coolness selbst. Zwei Mal pro Woche hatte sie trainiert. Sie absolvierte die Pflicht ohne Probleme. Bei den Special Olympics müssen die Teilnehmerinnen eine Pflicht und eine Kür laufen. Die Punkte werden dann zusammengerechnet. Am Dienstag wird Dana wieder auf dem Eis stehen.

ORF

Gut für Körper und Seele

„Es tut ihr insgesamt total gut - fürs Selbstbewusstsein. Und einen gesundheitlichen Aspekt hat es auch, weil ihr Körper besonders gut durchblutet ist, seit sie Sport macht“, so Danas Mutter Birgit Stiftinger-Schatz.

„Vor drei Monaten war es noch schwierig beim Wettkampf, dass sie alleine ohne mich aufs Eis gegangen ist. Jetzt ist das gar kein Thema mehr - jetzt dürfte ich gar nicht mehr mitkommen“, sagte Danas Trainerin Rachel Hofer.

Floor-Hockey und Floor-Ball

Während in der Eishalle in Liebenau die Damen in den unterschiedlichen Levels und Altersklassen ihre Pflicht-Läufe absolvierten, ging es in der Stadthalle schon ordentlich rund: Die Vorrunden-Spiele beim Floor-Hockey standen ebenso auf dem Programm wie die Ausscheidungspartien beim Floor-Ball.

ORF

Die Teams spielen nicht auf Eis, sondern auf einem Kunststoff-Boden, einmal eben mit einer Scheibe und einmal mit einem Ball. Die Final-Spiele werden ab Mittwoch ausgetragen.

Die Eröffnung zum Nachsehen Die Eröffnung der Special Olympics in Schladming können Sie hier nachsehen

Eröffnung Samstagabend

Bei strömendem Regen, aber bester Laune sind am Samstag im Schladminger Planai-Stadion die Special Olympics-Welt-Winterspiele offiziell eröffnet worden. Damit sind bis Freitag die „Scheinwerfer der Welt“ auf die Steiermark gerichtet - mehr dazu in Special Olympics: Die Spiele haben begonnen.

zurück von weiter

Zahlen und Herzen

Die Special Olympics-Welt-Winterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau bringen rund 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder in die Steiermark. Rund 3.000 freiwillige Helfer, 1.200 Ehrengäste und 800 Medienvertreter werden erwartet. Bei rund 1.000 Siegerehrungen werden 4.650 Medaillen - je 1.550 in Gold, Silber und Bronze - vergeben - mehr dazu in Ein Lebkuchenherz als Willkommensgruß.

Links: