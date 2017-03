Hilfe vom Heer bei den Special Olympics

Halbzeit bei den Special Olympics-Welt-Winterspielen in der Steiermark - damit alles nach Plan läuft, braucht es viele engagierte Helfer: Neben den rund 3.000 Volunteers ist auch das Bundesheer im Einsatz.

Am Sonntag wurden die ersten Medaillen vergeben, und noch bis Freitag finden Wettkämpfe in Graz, Schladming und Ramsau statt. Auf den Straßen zwischen den Austragungsorten der Special Olympics sieht man zurzeit auch immer wieder dunkelgrüne Fahrzeuge auf- und abfahren.

18 Rekruten und Kommandanten im Einsatz

Vollbeladen mit Utensilien, die von A nach B gebracht werden müssen, und mit Rekruten des Österreichischen Bundesheers helfen sie bei Auf- und Abbauarbeiten rund um die Special Olympics.

ORF Zahlen und Herzen Die Special Olympics-Welt-Winterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau bringen rund 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder in die Steiermark. Rund 1.200 Ehrengäste und 800 Medienvertreter werden erwartet. Bei rund 1.000 Siegerehrungen werden 4.650 Medaillen - je 1.550 in Gold, Silber und Bronze - vergeben - mehr dazu in Ein Lebkuchenherz als Willkommensgruß.

Oberst Andreas Staudacher berichtet: „Unser Auftrag ist die Unterstützung der Wettkampfstätten Schladming und Graz. Es sind 18 Rekruten und Kommandanten anwesend, die die Kräfte hier unterstützen.“ Die Rekruten sind im Fliegerhorst Aigen im Ennstal stationiert und erfahren tagesaktuell, wo sie gebraucht werden.

„Helfen, wo Hände gebraucht werden“

„Wir sind hauptsächlich zuständig für diverse Transporte in die Sportstätten - also auf die Station Hochwurzen, Ramsau und Rohrmoos, aber eigentlich helfen wir überall dort, wo Hände gebraucht werden“, erklärt Rekrut Florian Zwickler.

Der Einsatz in der Obersteiermark ist bald zu Ende - in den kommenden Tagen wird dann in Graz die Schlussfeier vorbereitet: „Ab Mittwoch helfen wir in der Merkur-Arena und legen dort einen zweiten Rasen aus, damit der derzeitige trotz Bühne nicht beschädigt wird“, so Zwickler. Die Schlussfeier in Graz wird der Höhepunkt der Special Olympics-Weltwinterspiele sein - bis dahin gibt es für die rund 3.000 Volunteers und die Helfer des Bundesheers jedoch noch jede Menge zu tun.

