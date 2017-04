Ostern: Feuerwehren im Dauereinsatz

Die steirischen Feuerwehren sind am Osterwochenende wieder im Dauereinsatz. Alleine am Karsamstag wurden mehr als 150 Einsätze von 1.100 Feuerwehrkräften absolviert. Oft ging es dabei auch um Brandwachen bei Osterfeuern.

In den 24 Stunden von Karsamstag 6.00 Uhr bis Ostersonntag 6.00 Uhr sind die steirischen Feuerwehren zu 160 Einsätzen ausgerückt. 16 Mal ging es dabei um technische Einsätze – also Verkehrsunfälle, Tierrettungen und Hilfeleistungen. Die übrigen 144 Einsätze betrafen Brände oder Brandverdacht.

Laut Landesfeuerwehrverband waren in diesem Zeitraum 190 Feuerwehren mit rund 1.100 Kräften im Einsatz. Neben Böschungs- und Heckenbränden standen auch Häuser in Flammen, wie etwa in Jagerberg und St. Stefan im Rosental – mehr dazu in Zwei Gebäudebrände in der Südsteiermark.

Im Vorauer Ortsteil Schachen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Sonntagmorgen ein Wohnhaus ausgebrannt. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein Nachbar hatte sie auf den Brand aufmerksam gemacht – mehr dazu in Wohnhaus ausgebrannt.