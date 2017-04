Buchmann-Rücktritt auch im Wirtschaftsbund

Christian Buchmann (ÖVP) hat nach der Plagiatsaffäre am Dienstag auch sein Amt als Obmann des steirischen Wirtschaftsbundes zurückgelegt und es an Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk übergeben.

Die Personalrochade wurde Dienstagabend bei einer kurzfristig einberufenen Landesvorstandssitzung beschlossen. Herk wird demnach als geschäftsführender Wirtschaftsbund-Obmann agieren. Am 29. Juni soll die Landesgruppenhauptversammlung stattfinden, bei der der formale Beschluss dafür fallen wird, so Direktor Kurt Egger. Herk war bisher schon Buchmanns Stellvertreter und vertrat ihn als Landesgruppenobmann.

„Fehler wiegen leider schwerer als Leistungen“

Buchmann tritt als Folge seiner Plagiatsaffäre von seinem Amt als Landesrat zurück - das gab er am Dienstag bekannt. In einer Presseaussendung wird er wie folgt zitiert: „Ich musste in den letzten Tagen zur Kenntnis nehmen, dass ein Fehler vor 17 Jahren schwerer wiegt als Leistungen in der Gegenwart und Ideen für die Zukunft.“ Seine Nachfolgerin wird die bisherige ÖVP-Klubobfrau Barbara Eibinger-Miedl - mehr dazu in Plagiatsaffäre: Eibinger-Miedl folgt Buchmann.

