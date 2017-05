58. Narzissenfest: Blütenpracht und Kaiserwetter

Die Pflückkübel sind bereitgestellt, die Helfer sind es auch: Am Donnerstag beginnt im Ausseerland das traditionelle Narzissenfest, zu dem wieder tausende Besucher erwartet werden.

Hunderttausende der wild wachsenden Narzissen überziehen derzeit die Wiesen im Ausseerland. Der Kälteeinbruch in den vergangen Wochen habe, so heißt es, keinen Schaden hinterlassen, und so werden am Donnerstag und Freitag rund 1.000 Pflückhelfer ausschwärmen, um das „Rohmaterial“ für die kunstvollen Blumenfiguren des Frühlingsfestes einzusammeln.

Eine Königin und zwei Prinzessinnen

Den Auftakt des Narzissenfestes machte am vergangenen Samstag die Wahl zur Narzissenkönigin: Das heurige Narzissenfest regiert die 22-jährige Steirerin Brigitte Maier gemeinsam mit ihren Prinzessinnen, der 25-jährigen Lisa Streußnig und der 18-jährigen Maria Benischek - mehr dazu in Königin Brigitte regiert das 58. Narzissenfest.

Im viertägigen Veranstaltungsprogramm von Donnerstag bis Sontag findet sich unter anderem ein Sternmarsch der Musikkapellen, Volksmusikabende, Wanderungen durch Narzissenwiesen, eine Lesung und auch eine Trachtenmodenschau; in der Narzissennacht am Freitag finden in Bad Ausseer Stadtzentrum Live-Musik-Konzerte statt.

Höhepunkt: Stadt- und Bootskorso

Der Höhepunkt des Frühlingsfests ist aber der Stadt- und Bootskorso am Sonntag: Ab 8.00 Uhr werden die Blütenfiguren an verschiedenen Plätzen in Bad Aussee ausgestellt, ab 14.30 Uhr findet am Grundlsee der traditionelle Bootskorso statt.

26 Teilnehmer meldeten sich mit ihren Figuren an. Neben Einheimischen, Hoteliers, Gastronomen und Sportvereinen ist erstmals auch der Grazer Verein Mentorus vertreten - der Verein betreut und begleitet die Integration junger Flüchtlinge in Österreich. Im Vorjahr waren die Jugendlichen nur als Pflückhelfer aktiv, heuer gehen sie mit einem eigenen Blumengesteck, der „Hoamatmaus“, ins Rennen, so Ruth Seipel vom Verein Mentorus.

Großer Wirtschaftsfaktor

Insgesamt 3.000 freiwillige Helfer, Sanitäter, Feuerwehren, Polizei und Einsatzkräfte sind abgestellt, um für einen reibungslosen und gelungenen Ablauf des prominenten Blumenspektakels zu sorgen. Aufgrund der guten Wetterprognosen kann der Veranstalter, der 1983 zur Heimat- und Denkmalpflege im Ausseerland gegründete Narzissenfestverein, wieder mit bis zu 25.000 Gästen rechnen. Die Wertschöpfung für die Region Ausseerland-Salzkammergut durch das Narzissenfest liegt bei mittlerweile mehr als acht Millionen Euro.

