Aus Auto geschleudert: Steirer schwerst verletzt

Ein 20-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall in Rottenmann im Bezirk Liezen am Sonntag schwerste Verletzungen erlitten. Der Obersteirer war gegen einen Baum gefahren und wurde dabei aus dem Auto geschleudert.

Der Admonter war mit seinem Auto in den frühen Morgenstunden auf der L713 von Admont kommend in Richtung Rottenmann unterwegs.

Gegen Baum geprallt

Im Gemeindegebiet von Rottenmann kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und krachte mit seinem Auto gegen einen Baum; dabei wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und kam in einer Wiese zu liegen. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in das LKH Rottenmann eingeliefert.

18-Jähriger in Lebensgefahr

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auch in Strallegg im Bezirk Weiz: Ein 18-Jähriger war auch hier mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen - mehr dazu in Gegen Baum: 18-Jähriger in Lebensgefahr.