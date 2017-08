Neuer Hitzerekord in Bad Radkersburg aufgestellt

Ganz im Süden von Bad Radkersburg ist am Dienstag der bisher heißeste Tag dieses Jahres in der Steiermark verzeichnet worden. In den kommenden Tagen und am Wochenende könnte es sogar noch eine Spur heißer werden.

Wer sich in diesen Tagen nicht mit einen Sprung ins kalte Wasser abkühlen kann, der sollte zumindest auf Schatten und ausreichend Flüssigkeit achten. Denn diese vierte Hitzewelle beschert uns auch in den kommenden Tagen noch Temperaturen jenseits der 3o Grad - mehr dazu in Temperaturen um 38 Grad: Hitze bricht Rekorde (31.7.2017).

Luft besonders trocken

Laut der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) ist der 1. August jedenfalls der bisher heißeste Tag des Jahres - und „weil auch die kommenden Tage noch sehr heiß sind, kühlt es auch in den Nächten nicht mehr wirklich ab“, prognostiziert der Meteorologe Fritz Wölfelmayer.

Der Unterschied zu anderen bisherigen Hitzewellen ist, dass die Luft im Moment noch sehr trocken ist. Die Gewitter bleiben daher vorerst aus. Im Laufe der Woche wird die Luft dann aber schwüler und spätestens in der nächsten Woche sollten die Temperaturen - nach einigen heftigen Gewittern und Abkühlung - dann wieder dem Durchschnitt entsprechen.

Rekordsommer noch abzuwarten

Ob der Sommer als Rekordsommer eingehen wird, ist freilich noch nicht abzuschätzen. Allerdings kann er sicherlich als Sommer der „Sonderklasse“ mit Temperaturen deutlich über dem Durchschnitt bezeichnet werden, heißt es bei der ZAMG.

